Frédéric Joël Aïvo: son coordonnateur Borgou Issifou Kassimou mis sous convocation

Arrêté le dimanche 20 décembre 2020 puis auditionner à la BEF, le coordonnateur Borgou du mouvement Frédéric Joël Aïvo, Issifou Kassoumou a été libéré et mis sous convocation.

Cité dans une affaire de placement en ligne et présenté à la brigade économique et financière, Issifou Kassoumou est désormais libre de ses mouvements. Des sources proches du mouvement FJA indique qu’il a été mis sous convocation.

Il lui serait reproché, son implication dans une grosse affaire d’«escroquerie, via internet, fraude fiscale et blanchiment de capitaux». Son arrestation avait été liée plus tôt à la politique par ses proches avant d’être clarifiée.