France: positif au coronavirus, Emmanuel Macron donne des nouvelles sur sa santé (Vidéo)

Le président Emmanuel Macron a donné de ses nouvelles, vendredi, après être entré en isolement à la suite d’un test positif au Coronavirus.

«Je vais bien», a déclaré M. Macron dans une vidéo publiée sur Twitter qu’il semblait avoir enregistré sur un smartphone. «J’ai les mêmes symptômes qu’hier, c’est-à-dire de la fatigue, des maux de tête, une toux sèche», a ajouté le président. La vidéo a rompu avec la tradition de secret de la France vieille de plusieurs décennies autour de la santé de ses présidents, dont les antécédents médicaux et les conditions sont rarement diffusés en public.

M. Macron, qui s’isole dans une résidence présidentielle officielle à Versailles, à l’ouest de Paris, portait un col roulé noir et se tenait dans un bureau avec les drapeaux français et européens en arrière-plan. Son épouse, Brigitte Macron, a été testée négative et devait rester à l’Élysée à Paris.