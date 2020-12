France: l’ancien président Valéry Giscard d’Estaing, mort de la covid-19

L’ancien président français Valéry Giscard d’Estaing communément appelé « Giscard » ou désigné par ses initiales, « VGE » est décédé le mercredi 02 décembre 2020.

Près d’un an après la mort de Jacques Chirac, Valéry Giscard d’Estaing, troisième président de la cinquième République, est mort à l’âge de 94 ans des suites du Covid-19, à Authon.

En plus d’avoir participé à la Résistance puis à la Libération en tant que lycéen, Valéry Giscard d’Estaing a occupé le poste de Secrétaire d’État aux Finances, auprès de Charles de Gaulle, puis le rôle de ministre de l’Économie et des Finances pour son prédécesseur, Georges Pompidou.

comme le rappelle Téléstar, en 1974, l’ancien maire de Chamalières sautait le pas et se présentait à l’élection présidentielle en tant que candidat de la droite républicaine, parvenant ainsi à devancer ses adversaires, le candidat gaulliste Jacques Chaban-Delmas et le représentant de la gauche, François Mitterrand. Ce dernier prit sa relève au pouvoir sept ans plus tard.