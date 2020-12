France: démission du maire de la ville de Marseille, Michèle Rubirola

Le maire de la ville de Marseille, la première maire de ladite ville, Michèle Rubirola, a annoncé mardi 15 décembre 2020, sa démission pour des problèmes de santé.

« J’ai connu dès l’été les premières difficultés liées à ma santé. (…) Ces épreuves (de santé) limitent l’énergie que je peux mobiliser. Etre maire de Marseille, c’est 300 % de son temps », a déclaré la maire de gauche, Michèle Rubirola, lors d’une allocution devant la presse. Cette décision intervient moins de six mois seulement après son élection à la tête de la ville sous la bannière d’une union de la gauche baptisée « Printemps marseillais » qui avait mis fin à 25 ans de règne de la droite et de l’ex-maire, Jean-Claude Gaudin.

Médecin de profession, Michèle Rubirola, 64 ans, préfère céder donc la place à quelqu’un qui saura mettre 100% de son énergie au service de la ville. « J’ai toujours parlé de collectif et celui ou celle qui le mène doit être celui qui correspond le mieux au moment », a-t-elle insisté en proposant Benoît Payan comme successeur. « Nous formons un binôme et je souhaite que notre binôme continue mais s’inverse et que Benoit devienne maire. C’est de son énergie et son expérience, dont Marseille a besoin aujourd’hui », a-t-elle insisté.