France: décès de l’acteur Claude Brasseur à 84 ans

L’acteur français, Claude Brasseur, est mort, ce mardi 22 décembre 2020, à l’âge de 84 ans.

On ne le verra plus que dans ses rôles dans Camping, Germinal, La Boum ou Chouchou. Il, c’est l’acteur Claude Brasseur, dont la mort a été annoncée par son agent dans une déclaration adressée à l’AFP. « Claude Brasseur est décédé ce jour dans la paix et la sérénité, entouré des siens, » indique RTL.

Selon les informations de son agent à l’AFP, l’acteur n’avait « pas été victime du Covid« . Il sera inhumé à Paris, au cimetière du Père-Lachaise, « dans le respect des règles sanitaires » aux côtés de son père, Pierre Brasseur.

Marié à Peggy Roche, mannequin et journaliste de profession, Claude Brasseur a divorcé d’elle. Il a par la suite rencontré Michèle Cambon avec qui, il a eu un enfant nommé Alexandre. En couple depuis 50 ans, le couple ne s’expose pas trop dans les médias.