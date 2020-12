France: Anne Sylvestre, chanteuse pour enfants et féministe, est morte

L’autrice des chansons pour enfants et artiste féministe, Anne Sylvestre, est morte à 86 ans.

La chanteuse Anne Sylvestre n’est plus. Celle qui a chanté et défendu la liberté des femmes aux œuvres féministes est décédée ce lundi 30 novembre 2020 à Paris.

Selon les informations de Sébastien d’Assigny, son attaché de presse historique cité par AFP, elle est décédée à 86 ans, “des suites d’un AVC”.

Née à Lyon, le 20 juin 1934, Anne Beugras, dite Anne Sylvestre, est une créatrice des célèbres « Fabulettes ». De son vivant et à travers ses œuvres, elle a raconté des dizaines d’histoires pour les plus petits. Elle a également chanté et défendu la liberté des femmes.