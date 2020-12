France – Affaire des écoutes: 4 ans de prison, dont deux ferme, requis contre Nicolas Sarkozy

Quatre ans de prison, dont deux avec sursis, ont été requis ce mardi contre l’ancien chef de l’Etat dans l’affaire dite des « écoutes ». L’ancien président de la République, son avocat Thierry Herzog et l’ancien magistrat Gilbert Azibert comparaissent pour « corruption » et « trafic d’influence ».

Le parquet national financier a requis mardi quatre ans de prison, dont deux avec sursis, à l’encontre de l’ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, jugé pour corruption et trafic d’influence dans l’affaire dite des «écoutes». L’accusation a demandé les mêmes peines pour l’ancien haut magistrat, Gilbert Azibert, ainsi que pour Thierry Herzog, avocat historique de l’ex-chef d’Etat, demandant pour ce dernier qu’elle soit assortie de cinq ans d’interdiction professionnelle.

Au regard de la loi, Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog et Gilbert Azibert encouraient 10 ans de prison et un million d’euros d’amende. Tous trois sont soupçonnés d’avoir conclu un « pacte de corruption » en 2014, Nicolas Sarkozy obtenant des informations protégées par le secret, via son avocat Thierry Herzog, auprès du haut magistrat Gilbert Azibert, sur une procédure à la Cour de cassation, en échange d’un coup de pouce pour un poste à Monaco, que ce dernier n’a finalement jamais eu. Mais il n’est cependant pas nécessaire que la contrepartie ait été obtenue, ni que l’influence soit réelle, pour caractériser les délits de corruption et de trafic d’influence.