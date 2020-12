France: en 2è lecture, le Sénat vote contre la restitution de biens culturels au Bénin et au Sénégal

A l’issue d’une deuxième lecture du projet de loi sur la restitution du patrimoine culturel africain, adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale, le 7 octobre, ce mardi 15 décembre 2020, le Sénat français a exprimé son désaccord. Il s’oppose à la loi et complique ainsi le processus.

Le Sénat a rejeté, en nouvelle lecture, le projet de loi relatif à la restitution de biens culturels au Bénin et au Sénégal. Ils retournent le projet à l’Assemblée nationale en attendant qu’un terrain d’entente soit trouvé sur les points de divergence. Dans la motion présentée par Catherine Morin-Desailly, on note quelques points qui fâchent et qui ont pu justifier le rejet du Sénat.

Après avoir refusé, en commission mixte paritaire, la création du Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour des biens culturels extra-européens, introduit par le Sénat en première lecture dans un nouvel article 3, les députés sont également revenus en nouvelle lecture sur la modification sémantique apportée par le Sénat à l’intitulé du projet de loi en première lecture, qui visait à remplacer le terme de « restitution » par celui de « retour ». Les députés n’avaient pourtant pas manifesté leur opposition à cette modification en commission mixte paritaire, le rapporteur de la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale ayant lui-même confirmé que « ces restitutions ne sont ni un acte de repentance ni un acte de contrition ». Extrait de la motion.

Il faut signalé qu’à la première lecture, le Sénat avait adopté le projet de loi avec la proposition de création d’une instance pour « mieux encadrer scientifiquement, dans le futur, ce type de procédure ». Cette instance qui pourrait être dénommée « Conseil national chargé de réfléchir aux questions de circulation et de retour d’œuvres d’art extra-occidentales », aura pour principal rôle d’« éclairer la décision politique », a confié à AFP, la rapporteuse Catherine Morin-Desailly.

26 œuvres pour le Bénin et un sabre avec fourreau pour le Sénégal

Le projet de loi proposé par le gouvernement définit en son article 1er les conditions de restitution de 26 œuvres que constitue le « Trésor de Béhanzin » au Bénin. Le « Trésor de Béhanzin » se compose de vingt‑six pièces (huit données en 1893; dix‑huit, deux ans plus tard), dont la liste figure en annexe du projet de loi. Cette liste, qui correspond à la demande officielle présentée par la République du Bénin, aux termes d’une lettre du ministre des affaires étrangères et de la coopération de la République du Bénin en date du 26 août 2016, manifeste une cohérence d’ordre historique, puisque ce sont les œuvres issues du don du général Dodds qui proviennent toutes de la prise d’Abomey.

L’article 2 prévoit de permettre la sortie des collections nationales d’un sabre, avec fourreau, attribué à El Hadj Omar Tall, donné aux collections nationales par le général Louis Archinard (1850‑1932), et son transfert de propriété à la République du Sénégal. Ce sabre fait l’objet d’une demande de restitution par la République du Sénégal transmise le 26 juillet 2019 par le Président de la République Macky Sall au Président de la République française.

Le Bénin est-il prêt pour accueillir ses œuvres?

A l’annonce de la restitution des œuvres d’art en 2018, la grosse question qui taraude les esprits porte sur la capacité du Bénin a accueillir ses biens culturels et les entretenir. Face à cette interrogation qui se fonde sur l’inexistence de musées de normes internationales, les autorités béninoises ont engagé des actions.

La construction de musées est annoncée dans plusieurs villes historiques du Bénin. L’Unesco a principalement approuvé la construction d’un nouveau musée à Abomey. Les travaux devraient démarrer dès le dernier trimestre de l’année 2019 et s’achever en 2021.