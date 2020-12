Fonds d’Appui à la Production Audiovisuelle (FAPA): le CA officiellement installé

Le mardi 22 décembre 2020, a eu lieu, au Ministère de la Communication et de la Poste, la cérémonie d’installation officielle du Conseil d’Administration du Fonds d’Appui à la Production Audiovisuelle (FAPA).

La cérémonie d’installation a été présidée en personne par le ministre de la communication et des postes, Alain Orounla, entouré pour la circonstance de plusieurs cadres venus représenter différents ministères.

Ainsi, Monsieur Éric AHOKPE, le Président du FAPA, et ses pairs ont été officiellement installés dans leurs fonctions, ceci conformément au Décret 2010-427 du 09 Septembre 2020, portant nomination des membres du Conseil d’Administration du Fonds d’Appui à la Production Audiovisuelle.

Le ministre de la Communication et des postes a, dans ses propos liminaires, remercié les cadres et insisté sur l’importance et la pertinence de ce fonds qui n’existait que de nom et qui, sous le gouvernement de la rupture, est en train d’être ressuscité.

C’est l’occasion pour Alain Orounla de rappeler l’importance que prend la production de contenus audiovisuels de qualité, dans l’écosystème numérique et cinématographique international, en lien avec le Pilier 2 du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG).

Il a, par ailleurs, souligné l’ambition affirmée et affichée du Gouvernement pour la promotion de ce secteur qui participe considérablement au rayonnement de la destination Bénin.

Institué pour valoriser la production de contenus audiovisuels de qualité au Bénin, le Fonds d’Appui à la Production Audiovisuelle est doté d’un conseil d’administration composé de sept (07) membres, avec à sa tête Monsieur Éric AHOKPE.

Membres du Conseil d’Administration du FAPA

• Monsieur Éric AHOKPE, Représentant du Ministère de la Communication et de la Poste ;

• Monsieur Alain HINKATI, Représentant de la Présidence de la République ;

• Monsieur Soumanou ADODO, Représentant du Ministère de l’Économie et des Finances ;

• Madame Sakinatou BELLO, Représentante du Ministère du Plan et du Développement ;

• Monsieur Darius DADE, Représentant du Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts ;

• Madame Lucrèce DEBADE, Représentante du Ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi ;

• Monsieur Geoffroy BONOU, Représentant du Ministère du Numérique et de la Digitalisation.