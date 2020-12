Financial Afrik Awards 2020: Romuald WADAGNI distingué pour la troisième fois consécutive

Le ministre l’Économie, des Finances et des Programmes de dénationalisation du Bénin, Romuald Wadagni, a été distingué meilleur ministre des Finances de l’année, selon Financial Afrik Awards 2020.

Romuald Wadagni vient d’ajouter une nouvelle distinction à sa collection. Pour la troisième fois consécutive, le diplômé de Harvard Business School et de l’Ecole Supérieure des Affaires de Grenoble a été honoré meilleur ministre des Finances de l’année. A travers cette distinction, il confirme sa réputation de réformateur de l’économie du Bénin, aux côtés du Président de la république, Patrice TALON.

Ce nouveau trophée de Financial Afrik Awards 2020, Romuald Wadagni le doit à ses nombreuses actions concrètes qu’il a impulsées ou dont il a assuré l’implémentation au profit de l’économie béninoise. Il s’agit, par exemple, du rétrécissement de l’architecture gouvernementale, la revue de la qualité de certaines dépenses publiques et l’efficience d’impact des ressources vers des secteurs productifs. En somme, une réforme structurelle de l’économie béninoise est engagée.

« Les bonnes performances de l’économie béninoise ont ainsi permis, en pleine pandémie de l’infection à Covid-19, sortir le Bénin du classement des 25 pays les plus pauvres du monde établi par le Fonds Monétaire International (FMI), alors qu’il y occupait encore la 20ème place en 2015. La politique économique mise en place et portée par l’ensemble des réformes entreprises depuis 2016, a eu pour résultat positif une accélération continue du rythme de création de la richesse nationale. C’est en tout cas ce que traduisent les indicateurs macroéconomiques majeurs du pays et sur lesquels se basent la nomination des Financial Afrik Awards 2020 », peut-on lire sur le site du gouvernement béninois.

Principal négociateur de l’UEMOA dans les réformes sur le Franc CFA, Romuald WADAGNI a été plusieurs fois félicité par le FMI et la Banque Mondiale pour la justesse des réformes publiques engagées par le Bénin. Des réalisations quantitatives et des repères structurels qui hissent le Bénin au rang des pays, dont le dynamisme économique est des plus appréciés en Afrique de l’Ouest.