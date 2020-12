Financement libyen: le principal accusateur de Nicolas Sarkozy, Ziad Takieddine, arrêté au Liban

Le Liban aurait arrêté le principal accusateur de Nicolas Sarkozy, le franco-libanais, Ziad Takieddine, dans l’affaire de financement libyen, à la demande d’Interpol, rapporte RT.

Ziad Takieddine a fui vers la capitale libanaise plus tôt cette année après qu’un tribunal français l’a condamné à cinq ans de prison dans une affaire distincte impliquant des millions d’euros qu’il aurait reçus pour des ventes d’armes au Pakistan et en Arabie saoudite. Takieddine a précédemment affirmé qu’il avait personnellement livré des valises transportant un total de 5 millions d’euros du régime de Mouammar Kadhafi à Tripoli au chef de cabinet de Sarkozy en France en 2006 et 2007.

Cependant, il a rétracté la plainte sur les fonds libyens le mois dernier, accusant au contraire le magistrat qui supervise le procès de l’ancien président français d’avoir déformé ses propos pour lui faire «dire des choses totalement contradictoires» avec ce qu’il a réellement dit. Takieddine va maintenant être interrogé par le procureur général du Liban pour déterminer si les charges retenues contre lui sont justifiées et peuvent être prouvées devant les tribunaux, a rapporté l’AFP.

Si l’affaire se poursuit, son procès pourrait avoir lieu au Liban, où il est citoyen, ou en France, avec son extradition, même s’il n’est pas évident que Beyrouth le renvoie en France. Sarkozy est actuellement jugé dans une autre affaire, accusé de corruption et de trafic d’influence pour avoir prétendument tenté de corrompre un magistrat en échange d’informations sur une enquête sur les finances de son parti.