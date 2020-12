FIFA The Best: « Messi et Ronaldo ne méritent pas d’être nommés »

L’ancien attaquant de Manchester United, Dimitar Berbatov, ne voit pas ce que Messi et Ronaldo ont fait durant l’année pour être retenus sur la liste des trois finalistes pour le trophée FIFA The Best 2020.

Contrairement à France Football qui ne décernera pas de Ballon d’or cette année en raison de la crise du coronavirus, la FIFA va bien, de son côté, récompenser son joueur de l’année 2020. Et l’instance mondiale du foot a déjà dévoilé les trois finalistes pour cette prestigieuse distinction individuelle. Il s’agit de l’attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandoski, du capitaine du Barça, Lionel Messi, et de la star de la Juventus, Cristiano Ronaldo.

Une liste qui fait déjà des remous chez les acteurs du ballon rond. Alors que Neymar et son père dénoncent la non-sélection de l’attaquant du PSG dans le groupe, l’ancien international bulgare, Dimitar Berbatov, s’étonne de son côté de la présence de Messi et Cristiano Ronaldo sur la liste. Dans sa chronique pour ‘Betfair’, l’ancien de Manchester United estime que le Portugais et l’Argentin ne méritent pas de se retrouver dans le trio final.

« Je suis surpris que Cristiano Ronaldo et Messi soient parmi les finalistes, je ne comprends pas pourquoi ils devraient occuper ces postes« , a expliqué l’ex-Mancunien. « Malheureusement, le football est une entreprise et dans les coulisses, il y a des agents, la presse, bien plus que les caméras et ce que nous voyons. C’est un peu embarrassant« , a encore taclé l’ancien avant-centre de Monaco. Des propos qui ne vont certainement pas plaire aux fans des deux superstars.