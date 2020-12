FIFA-The Best 2020: Sadio Mané, l’histoire se répète

La quatrième place accordée à Sadio Mané, dans le classement FIFA The Best 2020, fait grincer des dents en Afrique, notamment chez Samuel Eto’o, qui crie à l’injustice.

La FIFA a dévoilé, jeudi dernier, son lauréat pour le prix The Best 2020 du meilleur joueur de l’année. Et sans surprise, c’est l’attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandoski, qui a décroché la palme. Le géant polonais a devancé le capitaine du Barça, Lionel Messi, et son grand rival portugais, Cristiano Ronaldo. Auteur d’une saison meilleure que celle des deux derniers cités, Sadio Mané est logé à la quatrième place. Un rang qui créé déjà des remous en Afrique.

Pour la légende camerounaise, Samuel Eto’o, l’attaquant de Liverpool est victime d’une grosse injustice. Malgré ses 22 buts inscrits, toutes compétitions confondues, lors de la saison 2019-2020, le Ballon d’or africain mérite amplement de faire partie du podium, selon l’ancien du Barça. « Pour ce qu’il est en train de réussir, il mérite largement le podium et j’espère le voir l’année prochaine briguer le titre«, a argumenté l’idole camerounaise, comme le rapporte Afrik-Foot.

Au cours de cet entretien virtuel avec les hommes des médias sur le continent, l’ex-capitaine des Lions indomptables a invité les journalistes de croire aux joueurs africains. «Il faut que les journalistes africains croient aux footballeurs du continent, sinon qui va croire en eux».

Sadio Mané zappé par ses frères sénégalais

C’est l’amer constat! Le natif de Bambali n’a pas eu les faveurs des pronostics au Sénégal. Seul Aliou Cissé a placé le joueur de Liverpool en première position. Kalidou Koulibaly, capitaine des Lions, lui, a préféré Robert Lewandowski. Tout comme le journaliste sénégalais, Mamadou Salif Diallo.