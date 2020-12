FIFA-The Best 2020: les votes des représentants béninois

Les votes effectués par les joueurs et les entraîneurs, pour le prix du meilleur joueur FIFA The Best, ont été révélés. Découvrez ceux des représentants béninois pour ce prix individuel.

Comme pressenti, c’est le joueur polonais Robert Lewandowski qui a reçu le prix The Best du meilleur joueur de l’année 2020 décerné et remis ce jeudi par la FIFA. L’attaquant du Bayern Munich rafle la mise devant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, lauréat de l’édition précédente. L’instance mondiale du foot a ensuite publié la liste complète des votes de tous les journalistes, entraîneurs et capitaines de sélection.

Dans cette liste, on apprend que le capitaine des Écureuils du Bénin, Khaled Adenon, a voté pour Robert Lewandoski en 1, Virgil Van Djik en 2 et Sadio Mané en 3. Le sélectionneur national Michel Dussuyer a placé en 1 Sadio Mané, en 2 Kylian Mbappé et en 3 Robert Lewandoski. Éminent journaliste béninois et animateur à Radio Tokpa, Félix Sohounde Pépéripé a voté dans l’ordre, Sadio Mané, Kylian Mbappé et Mohamed Salah.

A noter également dans cette liste, le vote de Cristiano Ronaldo qui a placé Lewandowski en 1, Lionel Messi en 2 et Kylian Mbappé en 3. Lionel Messi, de son côté, a mis Neymar en 1, Mbappé en 2 et Lewandowski en 3.