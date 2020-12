FIFA The Best 2020 : les 3 finalistes pour le titre du meilleur entraîneur de l’année

Après les trois finalistes pour le titre de meilleur joueur de l’annéxe, la FIFA dévoilé sa liste des candidats encore en lice pour le trophée The Best du meilleur entraîneur de la saison 2019-2020.

Le 17 décembre prochain auront lieu les FIFA The Best 2020. Plusieurs acteurs du ballon rond seront récompensés dans différentes catégories. Dans la catégorie meilleur entraîneur de l’année, on connait déjà les trois finalistes pour le prestigieux prix. Vainqueurs des deux dernières éditions de la Ligue des champions, Jurgen Klopp et Hansi Flick figurent sur la liste. L’entraîneur de Liverpool et son homologue du Bayern Munich sont suivis par le coach d’Everton, Marcelo Bielsa, également retenu.

❗#TheBest 2020 ❗



Les 3 finalistes The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football masculin 2020 sont :

🇦🇷 Marcelo Bielsa

🇩🇪 Hans-Dieter Flick

🇩🇪 Jürgen Klopp

Pour le prix du meilleur joueur de l’année, l’attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandoski, du capitaine du Barça, Lionel Messi, et de la star de la Juventus, Cristiano Ronaldo, sont les trois finalistes pour ce trophée. Jan Oblak, Alisson Becker et Manuel Neuer sont, eux, les trois postulants pour le titre de meilleur gardien de la saison.