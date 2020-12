FIFA The Best 2020: l’équipe-type de l’année, sans aucun joueur africain

La FIFA a dévoilé son onze de l’année lors de la cérémonie The Best FIFA 2020 qui a lieu ce jeudi soir à Zurich. Un onze sans aucun joueur africain.

On connait désormais l’équipe-type de l’année. A Zurich ce jeudi soir à l’occasion des trophées The Best, la FIFA a dévoilé son onze de l’année 2020. Un groupe où Liverpool et le Bayern Munich se partagent la part du lion avec trois représentants. Si Cristiano Ronaldo et Lionel Messi figurent bien dans cette équipe, il faut souligner qu’aucun joueur africain ne s’y trouve encore mois les joueurs du PSG, pourtant finalistes malheureux de la dernière édition de la Ligue des champions.

Le onze masculin de l’année

A. Becker – Alexander-Arnold, Van Dijk, Ramos, Davies – Kimmich, De Bruyne, T. Alcantara – Messi, Lewandowski, Ronaldo.

La FIFPro a élu son onze de l'année 2020 !



🇧🇷 Alisson

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 T. Alexander-Arnold

🇳🇱 Virgil van Dijk

🇪🇸 Sergio Ramos

🇨🇦 A. Davies

🇧🇪 K. De Bruyne

🇩🇪 J. Kimmich

🇪🇸 Thiago Alcantara

🇦🇷Leo Messi

🇵🇱 R. Lewandowski

🇵🇹 Cristiano Ronaldo



🧷 https://t.co/iAKmNoCyb9 pic.twitter.com/ohHDTHnbWV — BeSoccer FR (@BeSoccerFR) December 17, 2020

Les remerciements de Ramos

Sergio Ramos, toujours impérial à 34 ans avec le Real Madrid, a dédié sa présence dans le onze de l’année à « toutes les victimes du coronavirus, à toutes les familles qui en ont souffert. Ce prix est pour tout le monde »

Le onze féminin de l’année

La FIFA a également dévoilé son onze féminin de l’année. Un onze étonnant puisque Sarah Bouhaddi, gardienne de l’année, n’est pas dans l’équipe. C’est Christiane Endler, du PSG, qui a été choisie.

Endler – Bronze, Renard, Bright – Heath, Boquete, Bonansea, Rapinoe – Cascarino, Miedema, Harder.