FIFA-The Best 2020: la réaction de Ronaldo après le sacre de Lewandoski

Sans surprise, l’attaquant du Bayern, Robert Lewandowski, a reçu le prix The Best du meilleur joueur de l’année 2020, décerné et remis ce jeudi par la FIFA. Un sacre qui n’a visiblement pas plu à Cristiano Ronaldo, également en course pour le trophée individuel.

Grand artisan de l’incroyable quadruplé réussi par le Bayern Muncih lors de la saison 2019-2020, Robert Lewandoski a reçu le prix The Best du meilleur joueur de l’année décerné jeudi par la FIFA. Accrédité de 52 voix, le géant polonais a devancé Cristiano Ronaldo et Lionel Messi qui ont totalisé respectivement 38 et 35 voix.

Bien que ce ne soit pas une surprise, le sacre de l’avant-centre bavarois ne semble toutefois pas avoir été du goût de CR7. L’annonce de la victoire du Polonais a en tout cas provoqué une moue pour le moins dubitative de l’attaquant de la Juventus Turin. En duplex au siège de la Juve, le quintuple Ballon d’or est resté stoïque. le visage fermé et les bras croisés sur sa poitrine, n’esquissant pas le moindre sourire. Et ce alors qu’il a lui-même voté pour le Polonais, plaçant Lionel Messi à la deuxième place. Une réaction qui a bien évidemment suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux.

Ronaldo’s reaction to Robert Lewandowski’s win 😬 pic.twitter.com/Qwce6UoKce — B/R Football (@brfootball) December 17, 2020

Belle ambiance chez Ronaldo après la victoire de Lewandowski #TheBest pic.twitter.com/Ep334Aieik — FabiShow (@fabien_fichaux) December 17, 2020

La tête de Ronaldo quand il perd. 😭😂 pic.twitter.com/wJD3tLOxis — Omada (@omada_sport) December 17, 2020