Fête nationale du Burkina Faso: les Etats-Unis et les pays du Golfe félicitent Kaboré et son peuple

Les Etats-Unis et plusieurs monarchies du Golfe ont adressé des lettres de félicitation au Burkina Faso à l’occasion de la célébration de la fête de l’indépendance du pays.

Le Burkina Faso célèbre, vendredi 11 décembre 2020, le 60e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale. A cette occasion, ce pays d’Afrique de l’ouest a reçu des mots de soutien et de félicitation de plusieurs pays, dont les Etats-Unis et quelques Etats du Golfe comme Oman et Bahreïn. Les dirigeants de ces monarchies ont adressé spécialement des lettres aux responsables du Faso tout comme Washington qui a félicité le pays à travers une déclaration du secrétaire d’Etat, Mike Pompeo.

« Le Sultan Haïtham Bin Tarik a adressé un câble de félicitations au Président Roch Marc Kabore de la République du Burkina Faso, à l’occasion de la fête nationale de son pays. Sa Majesté le Sultan a exprimé ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux de bonne santé et de bonheur au Président Kabore et de nouveaux progrès et prospérité au peuple amical de son pays », a indiqué les responsables Omanais. D’un autre côté, depuis Bahreïn, « Sa Majesté le Roi Hamad bin Isa Al Khalifa a adressé une lettre de félicitations au Président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, à l’occasion de la fête nationale de son pays et a souhaité au président burkinabé une santé et un bonheur stables à l’occasion de l’événement national.

Quant aux Etats-Unis, Mike Pompeo a indiqué qu’au « nom du Gouvernement des États-Unis et du peuple américain, je félicite le peuple burkinabé alors que vous célébrez votre 60e Fête nationale. L’amitié entre nos deux peuples reste forte. Nous soutenons votre engagement à renforcer les institutions démocratiques, à faire progresser la paix et la sécurité et à promouvoir la croissance économique ».