Fête de Noël au Bénin: Patrice Talon fait une demande à la nation

Le président Patrice Talon a souhaité un joyeux Noël à toute la nation béninoise ce vendredi 25 décembre 2020.

A l’occasion de la fête de Noël ce vendredi 25 décembre 2020, le président Patrice Talon s’est adressé à la population béninoise. Dans son message, il demande à tous les béninois d’ouvrir davantage leurs cœurs à la joie et au bonheur afin de les partager autour d’eux.

« Noël est là. Ouvrons donc davantage nos cœurs à la joie et au bonheur afin de les partager autour de nous », a demandé Patrice Talon qui souhaite bonne fête à toutes et à tous, et plus particulièrement aux enfants. « Joyeux Noël », ajoute le chef de l’Etat.

Noël est la fête chrétienne qui célèbre la naissance de Jésus de Nazareth au moment du solstice d’hiver. Pour un grand nombre de personnes, Noël est une fête populaire déconnectée de son fondement religieux.