Fermeture des frontières nigérianes: Buhari annonce une bonne nouvelle aux pays frontaliers

Le président nigérian Muhammadu Buhari a annoncé ce mardi, la réouverture des frontières nigérianes fermées depuis août 2020.

Au cours de sa réunion cruciale sur la sécurité tenue mardi avec les 36 gouverneurs des Etats de la fédération à la State House à Abuja, le président du Nigéria, Muhammadu Buhari, a déclaré que le gouvernement fédéral envisageait de rouvrir les frontières du pays «dès que possible».

«Lors de ma réunion avec les gouverneurs des États aujourd’hui, j’ai expliqué que la fermeture des frontières terrestres du Nigeria était en partie une tentative de contrôler la contrebande d’armes et de drogues. Maintenant que le message est entré avec nos voisins, nous envisageons de rouvrir les frontières dès que possible », a tweeté le chef de l’Etat nigérian.

Au plan sécuritaire, Buhari a invité les autorités locales à travailler en synergie avec l’autorité fédérale et les forces de l’ordre, notamment pour la collecte des renseignements, afin de parvenir à éradiquer l’insécurité persistante. «Nous investissons massivement dans les armes et l’équipement de nos militaires. Ils ont déjà reçu des voitures blindées, d’autres équipements et des aéronefs, et d’autres vont arriver. Nous continuerons de leur apporter tout le soutien dont ils ont besoin pour combattre les criminels. Nous devons et allons sécuriser le Nigéria. », a rassuré Buhari.

Fin novembre, la ministre des Finances, du Budget et de la Planification nationale du Nigéria, Zainab Ahmed, avait déclaré que les frontières terrestres du Nigéria seraient bientôt rouvertes. Elle avait expliqué que le comité présidentiel mis en place sur la question avait terminé son travail et avait recommandé la réouverture des frontières. « Le comité soumettrait prochainement son rapport au président Muhammadu Buhari, après quoi une déclaration officielle serait faite sur la question », avait détaillé la ministre.