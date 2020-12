Fayadem: ce morceau du rappeur bénino-camerounais Maasta MC qui fait twerker

Le rappeur bénino-camerounais Maasta MC a dévoilé un nouveau concept, tout feu tout flamme, qui fait bouger la toile depuis quelques jours.

Au bénin, c’est avec Fayadem que Maasta MC met le feu aux dance-floors. Il s’agit d’un nouveau concept rap – dance-hall – twerk qui vient s’ajouter au cercle très fermé des hits «Tuer pour Tuer» et «237 Enjaillement ».

Si le tournage du clip a démarré depuis le 20 novembre 2020, l’audio est déjà disponible et mis en vente par l’artiste à 200 F CFA. « C’est un choix artistique », a expliqué l’artiste à BENIN WEB TV.

Son handicap n’a jamais freiné son ambition

Maasta MC l’indomptable est un jeune rappeur béninois d’origine camerounaise. Très enthousiasmé, son handicap n’a jamais freiné son ambition de se hisser au sommet de la musique africaine. Du rap hardcore au slam, en passant par les contes et rythmes afro en « Camfranglais » (Langue du Cameroun, le français et l’anglais), Parfait Claude Ndemba, à l’Etat civil, a l’art de mélanger le français, l’anglais et les langues vernaculaires de son pays.

Né le 22 mars 1982, Maasta MC l’indomptable est le fils unique élevé dans les réalités de la polygamie. Autrefois membre du crew « Miss-Messi », il débarque à Cotonou, en 2000, où il enchaîne les featurings avec des artistes comme Frédéric Mawata (Tchad), MC MCA (Sénégal, Bénin), Kaysee Montéjano (Congo, Bénin). Depuis lors, il écume les scènes de festivals dans la sous-région ouest-africaine (Niger, Burkina Faso, Bénin, Togo, Côte d’Ivoire).

Maasta MC file le parfait amour avec coach Antares Adjibi, thérapeute sexuelle béninoise et promotrice d’une boutique de lingerie féminine.