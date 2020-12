Ethiopie: un haut dirigeant du Tigré arrêté par les forces soudanaises alors qu’il fuyait

Un haut dirigeant du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) a été arrêté par l’armée soudanaise alors qu’il tentait de fuir l’Éthiopie vers ce pays accompagné de sa famille, ont rapporté les autorités de Khartoum mardi.

Selon Prensa Latina, les informations officielles ne révèlent pas le nom du détenu, mais précisent qu’il avait en sa possession de grandes quantités de devises et d’or, en plus de deux voitures de luxe, entre autres biens matériels. Avec des dizaines de soldats et son équipe de protection personnelle, le haut dirigeant tigréen a été localisé par les services de renseignement de la ville de Gedaref, au Soudan. Il y a des soupçons, souligne la communication, que le groupe soit impliqué dans des attaques perpétrées à l’intérieur d’Al-Fashaqa, territoire soudanais frontalier de l’Éthiopie et une zone de tensions occasionnelles principalement dues à des activités criminelles.

À la suite de l’attaque du TPLF contre le commandement nord de la Force de défense nationale, le Premier ministre Abiy Ahmed a ordonné le 4 novembre une opération contre la faction armée de cette organisation au pouvoir dans l’État régional de Tigré. Ahmed a annoncé samedi dernier la fin de l’offensive militaire quelques minutes après l’entrée de l’armée à Mekelle, capitale de la juridiction du nord, mais les dirigeants du Tigré ont déclaré que la confrontation se poursuivrait tant que les forces fédérales y resteraient.