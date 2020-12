Ethiopie: le Premier ministre Abiy Ahmed rencontre la délégation de l’UA et fait des concessions

Après avoir annoncé la victoire sur le TPLF au Tigré, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a accepté la demande de l’Union africaine d’ouvrir un couloir humanitaire dans la région.

Abiy Ahmed a rencontré une mission de médiation de l’Union africaine entre le gouvernement fédéral et le TPLF mardi. A la suite de cette rencontre, le Premier ministre a indiqué, sur Twitter, que son gouvernement cherche à assurer la protection des civils. Il a également accepté l’ouverture d’un couloir humanitaire et indiqué que la porte était ouverte pour les réfugiés éthiopiens actuellement au Soudan et qui voudront revenir.

Les troupes éthiopiennes affrontent le TPLF depuis plus de trois semaines dans un conflit militaire. L’armée fédérale a pris le contrôle de la région du Tigré et lancé une chasse à l’homme contre les dirigeants déchus de la région. Le Premier ministre est toutefois intransigeant sur sa poursuite des opérations contre le TPLF, indique BBC. La délégation de l’Union Africaine est composée de l’ex-président mozambicain, Joaquim Chissano, l’ancienne présidente du Liberia,Ellen Johnson Sirleaf, et Kgalema Motlanthe de l’Afrique du Sud.