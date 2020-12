Etats-Unis: les grands électeurs se réunissent pour désigner Joe Biden comme président

Le collège électoral américain doit se réunir lundi pour désigner officiellement Joe Biden comme prochain président des Etats-Unis, malgré les efforts de Donald Trump pour renverser les résultats des élections de 2020.

C’est l’ultime tournant pour la validation de l’élection de Joe Biden à la tête de la première puissance du monde. Les grands électeurs de chaque Etat des Etats-Unis se réuniront lundi pour procéder à la désignation formelle de Biden, selon les Etats où il a reçu le plus de voix que le président sortant Donald Trump. Après leur vote, les résultats seront envoyés à Washington DC pour être comptés le 6 janvier lors d’une session conjointe du Congrès.

Ces différentes étapes de la procédure constituent généralement une formalité électorale mais elles ont attiré plus d’attention cette année suite au refus de Donald Trump de concéder sa défaite après le scrutin. Le président a continué à faire des allégations non fondées de fraude électorale depuis qu’il a été fermement battu par le candidat démocrate aux élections du mois dernier. Il a été débouté par tous les tribunaux où il est passé et même par la cour suprême fédérale.