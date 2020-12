Etats-Unis: la première dame Melania Trump «veut rentrer chez elle»

Alors que le président Donald Trump refuse de concéder sa défaite à la présidentielle et de quitter la maison blanche, le Washington Post annonce que la première dame Melania Trump « veut rentrer chez elle ».

Alors que Melania «partage publiquement» le sentiment du président, «la première dame a chargé un émissaire de découvrir discrètement ce qui était à sa disposition en termes de budget et d’allocation de personnel pour la vie après la Maison Blanche », indique le WP. Le média poursuit ses révélations et indiqua que Melania « veut juste rentrer chez elle ». Le Washington Post a fait ses révélations en citant une source familière avec l’état d’esprit de Melania.

Aux Etats-Unis, si le président sortant bénéficie d’avantages présidentiels, des budgets pour mettre en place un bureau officiel et du personnel, et couvrir certains frais de voyage, il n’y a, par contre, rien de prévu pour la première dame. La seule chose dont elle bénéficie est une pension dérisoire de 20 000 $ par an, qui n’est versée que si son mari décède.