Etats-Unis: Ivanka Trump, empêtrée dans une affaire d’abus de fonds

Ivanka Trump a été interrogée par des avocats affirmant que le comité d’investiture de Donald Trump en 2017 avait abusé des fonds des donateurs, révèle un nouveau dossier judiciaire, rapporte The Guardian.

Le document, rapporté pour la première fois par CNN mercredi, montre qu’Ivanka Trump, la fille aînée du président et conseillère principale de la Maison Blanche, a été interrogée mardi par des avocats du bureau du procureur général de Washington, DC. Le bureau a déposé une plainte alléguant le gaspillage des fonds de l’organisation à but non lucratif, accusant le comité d’avoir fait plus de 1 million de dollars en paiements irréguliers à l’hôtel du président à Washington, DC, au cours de la semaine de l’investiture en 2017.

The Guardian rapporte que dans le cadre de la poursuite, ils ont assigné des dossiers à Ivanka Trump; la première dame, Melania Trump; Thomas Barrack Jr, un ami proche du président qui a présidé le comité inaugural, et d’autres. Barrack Obama a également été interrogé le mois dernier. Le comité inaugural de Trump a dépensé plus d’un million de dollars pour réserver une salle de bal au Trump International Hotel dans la capitale nationale dans le cadre d’un plan visant à “payer excessivement cher ” l’espace de fête et à enrichir la propre famille du président dans le processus, allègue Karl Racine, le procureur général du district de Columbia.

Il a accusé le comité d’avoir abusé des fonds à but non lucratif et de s’être coordonné avec la direction de l’hôtel et les membres de la famille Trump pour organiser les événements. «La loi de district oblige les organisations à but non lucratif à utiliser leurs fonds à des fins publiques déclarées, et non à bénéficier aux particuliers ou aux entreprises», a déclaré Racine. «Dans ce cas, nous cherchons à récupérer les fonds à but non lucratif qui ont été mal acheminés directement vers l’entreprise familiale Trump», ajoute-il cité par The Guardian.