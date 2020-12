En 2020, près de 2200 migrants sont morts en tentant la traversée vers l’Espagne

Au total, 2170 migrants sont morts en tentant la traversée vers l’Espagne contre 893 en 2019, selon une étude de l’ONG « Caminando Fronteras », qui surveille les flux migratoires.

Près de 2200 migrants ont péri en tentant de gagner l’Espagne par la voie maritime en 2020, la plupart via les îles Canaries, dans l’Atlantique, selon une ONG. Les arrivées de migrants dans cet archipel ont augmenté cette année à cause des contrôles renforcés en Méditerranée, autre itinéraire permettant d’atteindre l’Espagne.

De ce total, 85% des décès, soit 1 851, se sont produits au cours de 45 naufrages en route vers les Canaries, indique l’étude. Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur espagnol, du 1er janvier au 30 novembre 2020, 19.566 migrants ont atteint l’archipel, contre 1993 en 2019.

Pour le seul mois de novembre, ce sont selon le ministère plus de 8000 migrants qui ont débarqué aux Canaries, archipel espagnol au large des côtes nord-ouest de l’Afrique. Le gouvernement espagnol a lancé un plan d’urgence visant à créer 7000 places d’hébergement temporaires aux Canaries grâce à 84 millions d’euros de fonds européens, en plus de loger des migrants dans des hôtels et complexes touristiques restés vides en raison de la pandémie de Covid-19.