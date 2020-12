Emma Lohoues fautive? En pleurs, Poupette révèle ce qui l’intrigue chez elle (vidéo)

Poupette Star a évoqué en larmes, ce samedi 19 décembre 2020 sur Trace Côte d’Ivoire, sa relation avec l’actrice Emma Lohoues.

Quand il s’agit de sa relation avec Emma Lohoues, Poupette devient triste, car elle aurait voulu que les choses se passent autrement. Mais qu’est-ce qui se passe entre les deux meilleures amies?

Reçue sur Trace Côte d’Ivoire, Poupette a tenté de dire ce qu’elle reproche à Emma Lohoues. « Il n’y a rien de mal entre Emma Lohoues et moi; c’est juste que les choses ne sont plus pareilles comme par le passé. La seule chose qui m’intrigue, c’est que Emma Lohoues ne soit pas encore venue me saluer, depuis mon accouchement », a-t-elle révélé.

« Ce n’est pas mon amie Emma,…c’est ma grande sœur. Je peux l’appeler, mais pour le moment, je suis fâchée. J’étais entre la vie et la mort, ma grande sœur ne m’a pas appelée. Elle m’a envoyé un message de félicitation mais elle n’est pas venue me voir (elle fond en lames puis continue après 30 secondes environ, Ndlr). », dit-elle en larmes.

Toutefois, Poupette ignore toujours ce qui les divise. « Je veux bien savoir ce qui s’est passé », va-t-elle insister.