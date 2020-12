Éliminatoires CAN 2022: la CAF sanctionne Pierre-Emerick Aubameyang

Accusé d’avoir diffusé sur les réseaux sociaux, des contenus portant atteintes à son image, dans la foulée du match Gabon-Gambie en éliminatoire de la CAN Cameroun 2022, Pierre-Emerick Aubameyang et la Fédération gabonaise ont été sanctionnés par la CAF.

La Confédération africaine de football (CAF) a rendu, mardi, son verdict, suite aux incidents constatés lors du match entre le Gabon et la Gambie dans le cadre de la 4è journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. Le jury disciplinaire de l’instance africaine a infligé une amende financière de 10 000 dollars US à la Fédération gabonaise en raison du comportement de son capitaine, Pierre-Emerick Aubameyang qui a «publiquement diffusé sur les réseaux sociaux des contenus offensants et dégradants, portant atteinte à l’honneur et à l’image de la Confédération Africaine de Football».

En effet, à la veille de la rencontre, les joueurs gabonais avaient été bloqués durant plusieurs heures à l’aéroport à leur arrivée en Gambie, au point d’être obligés d’y passer une bonne partie de la nuit en dormant à même le sol. Une situation qui avait révolté Pierre-Emerick Aubameyang. «Beau travail la CAF, c’est comme si on était revenu dans les années 1990», avait notamment écrit le Gunner en publiant des photos de ses coéquipiers couchés par terre.

La CAF a aussi sanctionné la Gambie qu’il accuse d’avoir enfreint « les valeurs de loyauté, d’intégrité sportives et les règles du fair-play concernant l’accueil de la délégation gabonaise». « Le Jury disciplinaire de la CAF a décidé d’infliger à la fédération gambienne une amende de 100 000 USD (Cent Mille Dollars Américains), dont 50 000 USD (Cinquante Mille Dollars Américains) avec sursis à condition que la fédération gambienne ne soit pas reconnue coupable d’une infraction similaire au cours des vingt-quatre (24) prochains mois », apprend le document.