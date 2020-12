Elections au Niger: la mission de la CEDEAO échange avec Issoufou Mahamadou

Le président de la mission d’observation électorale de la CEDEAO au Niger, Namadi Sambo, ancien Vice-Président du Nigeria, a échangé avec le président du Niger Issoufou Mahamadou sur les élections législatives et présidentielle prévues pour le 27 décembre 2020.

Reçu vendredi par le président Issoufou Mahamadou dans le cadre des élections législatives et présidentielle prévues pour ce week-end, le chef de la mission d’observation électorale de la CEDEAO, a souhaité que les élections du 27 décembre prochain se déroulent normalement, dans la paix et la quiétude. De son côté, le chef de l’Etat du Niger a rassuré la délégation de l’organisation sous-régionale, ajoutant que les élections se dérouleront dans la transparence, la sécurité et la quiétude nationale.

La mission d’observation de la CEDEAO comprend 90 observateurs, dont 10 à long terme et 80 à court terme. Avant cette mission, la CEDEAO avait dépêché une mission qui a rencontré et sensibilisé les différents acteurs impliqués dans le processus électoral afin que le scrutin du 27 décembre se déroule dans la paix.

Pour rappel, les observateurs de la CEDEAO seront déployés dans toutes les huit régions du pays, à l’effet d’observer et de suivre toutes les opérations préélectorales, électorales et postélectorales des scrutins et de se prononcer sur leur déroulement. Cette observation portera notamment sur la régularité, la transparence, l’équité et le bon déroulement de la présidentielle et des législatives.