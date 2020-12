Elections au Niger: la CEDEAO en mission pré-électorale à Niamey

La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a effectué une mission pré-électorale au Niger, ce jeudi 03 décembre 2020.

En prélude aux élections législatives et présidentielle prévues pour le 27 décembre 2020 au Niger, une mission de la CEDEAO présidée par Jean-Claude Kassi Brou, a été reçue à Niamey, par le président nigérien Mahamadou Issoufou ce jeudi 03 décembre 2020. Au menu des échanges, les questions liées au processus électoral en cours.

L’organisation sous-régionale veut s’assurer de l’évolution parfaite du processus électoral. La mission pré-électorale de la CEDEAO a également échangé avec le ministre en charge de la sécurité et les membres de la société civile.

Mahamadou Issoufou, un modèle pour Condé et Ouattara

Presqu’à terme de son second mandat présidentiel, le chef de l’Etat du Niger, Mahamadou Issoufou n’est pas candidat à la présidentielle du 27 décembre prochain. Il a tenu à respecter la constitution de son pays, contrairement à certains de ses homologues de la sous-région, dont Alassane Ouattara et Alpha Condé qui ont tripatouillé la constitution de leur pays pour prolonger leur séjour à la magistrature suprême.

Jeudi 19 novembre, il a retiré sa carte d’électeur en vue des élections (locales, législatives et présidentielle), prévues pour le 27 décembre et février prochains, au Niger. « Je souhaite que chacun d’entre eux utilise la force des arguments, et non l’argument de la force. Chacun doit s’efforcer de prouver au peuple nigérien, à travers son programme, qu’il est le mieux placé pour mériter de le diriger », a-t-il souhaité, parlant des candidats en lice pour la présidentielle.