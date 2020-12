Elections au Ghana: l’opposition rejette les résultats et dénonce une « attaque éhontée et impudente de la démocratie »

L’opposition ghanéenne a rejeté dans la nuit du mercredi à ce jeudi, les résultats des élections législatives et présidentielle proclamés par la Commission Electorale.

Tard dans la nuit du mercredi 09 décembre 2020, la Commission Electorale du Ghana, a proclamé les résultats du double scrutin du lundi 07 décembre 2020. Selon les résultats proclamés par l’institution compétente, le président sortant, Nana Akufo-Addo, remporte la présidentielle dès le premier tour avec 51,59% des voix, face à son rival politique historique du NDC John Mahama (47,36%).

Pour l’opposition qui avait déjà noté quelques irrégularités dans le déroulement du processus électoral, les résultats proclamés par la CE ne reflètent en rien, la vérité des urnes. L’opposition envisage donc d’introduire un recours, non seulement pour la présidentielle, mais aussi pour les élections législatives. « Les preuves accablantes disponibles nous empêchent d’accepter cette conclusion fallacieuse et précipitée », a déclaré Haruna Iddrisu, un parlementaire du Congrès national démocratique (NDC), principal parti d’opposition.

« Nous avons l’intention de prendre des mesures décisives et tangibles, concernant à la fois les résultats de la présidentielle et des élections parlementaires, pour renverser cette attaque éhontée et impudente de notre démocratie », a affirmé M. Iddrisu, lors d’une conférence de presse à Accra.

Mardi, l’opposant John Mahama avait réclamé sa victoire lors d’une conférence de presse. Malgré le « pacte de paix » signé vendredi par les deux principaux candidats à la présidentielle, les élections n’ont pas été sans violences. Selon la police, « cinq personnes ont été tuées et 17 blessées au cours de plusieurs incidents au Ghana depuis l’élection présidentielle du lundi 7 décembre« .