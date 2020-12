Eibar – Real Madrid : les onze probables

Ce dimanche 20 décembre, une rencontre comptant pour la 14ème journée de Liga mettra aux prises le Real Madrid à Eibar. Voici les compositions probables des deux équipes.

Le Real Madrid va mieux. Après un début de saison très poussif qui l’aura vu alterner le bon et le médiocre, notamment des défaites à domicile contre Cadix et Alavès ou une grosse claque reçue à Valence (4-1), les champions en titre semblent enfin lancer puisqu’ils sont sur une série en cours de quatre victoires consécutives. A leur tableau de chasse figurent des équipes difficiles à manœuvrer comme le FC Séville, victoire 1-0 en Andalousie, ou l’Atletico qui était encore invaincu en Liga (2-0).

A lire aussi: Barça-Valence: les compos probables

Cette semaine, en match avancé de la 19ème journée, ils ont battu les basques de Bilbao et poursuivent ainsi leur remontée au classement pour se situer à la troisième place, à égalité de points avec la Real Sociedad et l’Atletico, même si ces derniers comptent deux matchs de retard. Avec un calendrier très abordable pour finir l’année, le Real cherchera à se placer idéalement pour attaquer 2021 et la défense de son titre.

A lire aussi: FIFA-The Best 2020: la réaction de Ronaldo après le sacre de Lewandoski

Eibar de son côté se situe à la 11ème place de la Liga avec trois victoires, six matchs nuls et quatre défaites. Le club est dans une situation qu’il connaît puisque c’est un habitué du ventre mou du classement (11ème, 14ème, 12ème, 9ème, 13ème ces cinq dernières années). Si les Basques peuvent s’appuyer sur une défense solide, c’est leur attaque qui ne brille pas puisqu’ils ont tout simplement le plus petit nombre de buts marqués.

Les onze probables des deux formations: