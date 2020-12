ECOMIG: 140 gendarmes ivoiriens bientôt déployés en Gambie

La Côte d’Ivoire va déployer une centaine de gendarmes en Gambie, à compter de mars 2021.

Suite à une requête de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la Côte d’Ivoire va déployer 140 gendarmes dans le cadre de la mission de l’organisation sous-régionale en Gambie (ECOMIG). Jeudi, le président ivoirien Alassane Ouattara a pris acte de l’évolution du projet et a approuvé le déploiement des forces ivoiriennes pour un an renouvelable.

Notons que la CEDEAO travaille afin que l’ECOMIG soit transformée en une mission de police. En effet, le Président de la Commission de la CEDEAO, Jean Claude Kassi Brou, était en Gambie, du 29 novembre au 02 décembre 2020. Il a échangé avec les autorités gambiennes sur la décision récemment prise par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, portant transformation de la mission de la CEDEAO en Gambie (ECOMIG), en mission de police.

Qu’est-ce que l’ECOMIG?

L’ECOMIG est la Mission de la Communauté des Etats ouest-africains en Gambie. Forte de plusieurs centaines d’hommes, elle avait été déployée en Gambie depuis janvier 2017, et envoyée pour forcer au départ, le président sortant, Yahya Jammeh, qui refusait de céder le pouvoir à Adama Barrow, après l’élection de ce dernier à la présidentielle de décembre 2016.

L’accession au pouvoir de M. Barrow a mis fin à 22 années de régime autoritaire sous M. Jammeh, contraint à l’exil mais dont les partisans réclament le retour. L’Ecomig a pour tâche, à présent, de garantir la stabilité de ce petit pays enclavé dans le Sénégal, à l’exception de la façade Atlantique. L’Ecomig assure une protection rapprochée et déploie des patrouilles pour le président et les membres du gouvernement, et à des endroits stratégiques.