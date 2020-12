Du Vert au Bleu, Moov Bénin devient Moov Africa (vidéo)

La direction générale de Moov BENIN a annoncé , ce mercredi 30 décembre 2020, la migration du réseau de téléphonie mobile Moov Bénin à Moov Africa.

Du Vert au Bleu, Moov Bénin devient Moov Africa à compter du vendredi 1er janvier 2021 au Bénin. L’annonce a été faite par Omar Nahli, autrefois Directeur General de Moov Bénin et désormais Directeur Général Moov Africa section Bénin.

« Aujourd’hui et à partir du 1er janvier au Bénin, une nouvelle marque de télécommunication est née sur le continent africain. Il s’agit de Moov Africa », a annoncé Omar Nahli. Pour lui, cette marque sera un élément fédérateur pour l’ensemble des 11 filiales du groupe Maroc Télécom sur le continent africain.

Dans son allocution, Omar Nahli a rassuré que toutes les filiales seront réunies autour d’une seule et unique identité visuelle qui sera commune à l’ensemble des opérateurs. « Aujourd’hui, Moov est un opérateur de référence au sein de l’économie numérique au Bénin », a-t-il rappelé avant de souligner que la nouvelle identité visuelle va assurer la continuité.

« C’est vrai, nous allons switcher de la couleur verte vers une autre couleur (Bleue Ndlr) mais notre engagement , notre vision et nos efforts sont toujours là et seront consolidés. Je suis sûr que cela va se consolider avec Moov Africa » Omar Nahli

Quid de Moov Africa…?

Présent au Bénin depuis 2015, le groupe Maroc Télécom, opérateur télécom africain de référence et leader dans plusieurs pays est présent dans 11 pays sur le continent africain: Maroc, Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gabon, Mali, Mauritanie, Niger, République Centrafrique, Tchad, et Togo. Il y accompagne plus de 70 millions de clients en mobile, fixe et internet.

Fort de cette diversité culturelle et historique , le groupe Maroc Télécom met son savoir-faire au service d’un continent dynamique et en pleine croissance, tiré par sa jeunesse et ses talents.

Aujourd’hui, un nouveau chapitre de cette épopée commune s’ouvre à travers une nouvelle identité de marque qui rassemble toutes les filiales du groupe Maroc Télécom sous une seule identité partagée, forte d’un plus large territoire de présence et des effets, de synergie qui contribueront au rayonnement de la marque dans chaque pays.

L’appellation, les couleurs et symboles

Cette nouvelle identité (Moov, Moov Africa), illustre la vision du groupe Maroc Télécom « l’Afrique en mouvement », qui réside dans le principe de partage du savoir-faire du groupe et sa capacité d’innovation au profit des pays dans lesquels il opère.

Le choix de la nouvelle dénomination de marque pour l’ensemble des filiales africaines trouve ses racines dans la marque « Moov » déjà présente sur 50% du territoire du groupe Maroc Télécom et qui illustre cette image forte de mouvement, de renouveau et de vie.

L’ellipse symbolise le dynamisme, l’une des valeurs fondatrices sur lesquelles repose la culture du groupe Maroc Télécom dans tous les pays où il est acteur. A ce titre, l’appellation Moov vient conforter cet élan de dynamisme et de mouvement.

Si les losanges évoquent l’univers digital et technologique dans lequel le groupe opère, la couleur bleu évoque l’univers de la technologie et de l’innovation. L’orange symbolise l’énergie et le dynamisme, représente le soleil, la chaleur, la vitalité et la générosité africaine.

Du logo Moov Africa…

Pour finir, tout le logo Moov Africa représente la promesse du groupe Maroc Télécom. C’est une signature historique , qui a du vécu et de la consistance, à travers les réalisations et les innovations de taille apportées par l’opérateur depuis plus de 20 ans; et qui paradoxalement, reste définitivement actuelle à travers une promesse qui se renouvelle sans cesse: « un monde nouveau vous appelle ».

Le mot « appel » est défini ici au sens premier et universel de la communication, celui de créer un lien vers ce monde nouveau et donc l’avenir dans tout ce qu’il apporte de nouveautés et de bénéfices technologiques comme sociétaux.