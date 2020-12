DJ Arafat: son fils Ézéchiel Houon retiré de ses héritiers

Ézechiel Houon, fils de DJ Arafat au même titre que Lachoïna, Maël et Rafna Houon, a été retiré des héritiers du roi du coupé-décalé.

Contrairement à ses frères et sœurs, Ézechiel Houon ne fait pas partie des héritiers de son père DJ Arafat. Selon les informations de linfodrum, le fils de madame Aurélia Dominique Atta Odjé ne figure pas sur le jugement d’hérédité rendu par le Tribunal de première instance d’Abidjan le 17 juillet 2020.

En effet, cette affaire est gardée secrètement par les proches de DJ Arafat, car personne ne veut en parler. Le retrait du petit Ézechiel Houon de la liste des héritiers de DJ Arafat serait partie d’une lettre adressée à Universal Music Africa dans laquelle madame Aurélia Dominique Atta Odjé (mère de Lachoïna et Ézéchiel), madame Aïchatou Ballo (mère de Maël) et Maryse Carmen Yao dite Carmen Sama (mère de Rafna) exigent au nom de leurs enfants, héritiers légaux de DJ Arafat (Lachoïna, Maël et Rafna Houon) des comptes à la maison de disques.

« Les droits d’auteur et les droits voisins d’artiste-interprète étant transmissibles par succession, Lachoïna, Maël et Rafna sont titulaires de ses droits patrimoniaux et de son droit moral (droit au nom, à la qualité et à l’intégrité) à la fois d’auteur et d’artiste-interprète », a donc répondu Universal Music Africa aux mères des enfants de DJ Arafat.

A noter que DJ Arafat est mort tragiquement dans un accident survenu le 12 août 2019 à Abidjan, alors qu’il conduisait sa grosse moto. Il a laissé derrière lui, 4 enfants dont Lachoïna, Ézechiel, Maël et Rafna Houon.