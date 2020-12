DJ Arafat: sa veuve Carmen Sama accusée de ‘’Licenciement abusif’’ (photos)

Carmen Sama, veuve de DJ Arafat, a été accusée par son employé, le sieur Aristide Kassi, de ‘’Licenciement abusif’’.

Comme son défunt mari, Carmen Sama ne cessera jamais de faire parler d’elle. Après l’affaire de tentative d’assassinat et son départ du pays, un de ses employés l’accuse de licenciement abusif et lui réclame une somme de 80.000f.

Il s’agit d’un employé de « Rafna Boutique », un certain Aristide Kassi qui s’est plaint sur les réseaux sociaux sur la base des captures d’écrans de sa conversation avec Carmen Sama.

« Le 30 novembre 2020, je reçois un message de ma patronne sur WhatsApp dans lequel elle me virait sans motif valable de son entreprise. Je lui ai même demandé ce qu’elle me reprochait mais elle m’a dit carrément qu’elle me libérait juste”, a dénoncé le jeune homme.

Il indique avoir réclamé son salaire. Une demande que sa patronne a refusé catégoriquement. “Donc je viens exposer l’histoire ici afin que Carmen puisse me remettre ce qui me revient de droit car je grouille c’est pour ma maman, elle est mon tout. Tout ce que je fais c’est pour elle”, a-t-il insisté.