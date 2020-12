DJ Arafat: mort subite de son poulain Fabrice Denon dans un accident de voiture (photo)

DJ Fabrice Denon, poulain de feu artiste chanteur ivoirien DJ Arafat, est décédé ce matin du jeudi 24 décembre 2020 dans un accident de la circulation.

Le maître de la nuit, Fabrice Denon, n’est plus. Très proche de DJ Arafat, il explosait dans l’antre d’Arthur Malan sous la coupole de Big Jo au maquis Roland Garros.

Très effacé et discret dans le domaine, il laisse ses œuvres parler en son nom. Disc Jockey de talent et de renom, avant sa mort en août 2019, Arafat ne tournait plus avec lui. Il l’a remplacé par DJ Tanguy Denon qu’il loue pour ses voyages à l’extérieur.

Les raisons: à un moment donné, Fabrice a décidé de voler de ses propres ailes et être plus indépendant pour scruter d’autres horizons. Et celui qu’il maîtrise le mieux en dehors de la Côte d’Ivoire, c’est le Maroc. Mais c’était un erreur. Une fois au Maroc, le maître de la nuit a connu une mésaventure qui l’a conduit en prison.

Après la prison, il a pris sa revanche sur la vie et devint le gérant du Celsius, l’un des night-clubs les plus prisés des nuits ivoiriennes à Casablanca. Il a rendu l’âme ce jeudi 24 décembre 2020 lors d’un accident de la route. On se rappelle que son maître, le roi du coupé décalé, Dj Arafat, est aussi décédé dans un grave accident de moto le lundi 12 août 2019 à Abidjan.