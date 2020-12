Diplomatie: le Japon dans la dynamique de resserrer ses liens avec les pays africains

Le ministre japonais des Affaires étrangères, Toshimitsu Motegi, a déclaré vendredi qu’il prévoyait de se rendre en Tunisie, au Mozambique, en Afrique du Sud et à Maurice, la semaine prochaine, pour discuter du renforcement des liens commerciaux post-coronavirus.

Selon un rapport de mainichi.jp, le chef de la diplomatie du Japon entamera une tournée africaine pour tenter de revitaliser les relations entre son pays et les nations africaines. Toshimitsu Motegi se rendra à Maurice la semaine prochaine pour aider le pays à se remettre « des dommages subis par son environnement et son économie à la suite d’un déversement de pétrole d’un cargo japonais en juillet ».

Le voyage de Motegi débutera mardi et se terminera le 14 décembre, a indiqué une source du ministère des Affaires étrangères. La Tunisie accueillera la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique en 2022, tandis que l’Afrique du Sud présidera l’Union africaine cette année. Dans les quatre pays, « je veux mener diverses discussions sur les relations bilatérales et vers la réalisation d’un Indo-Pacifique libre et ouvert ». Toshimitsu Motegi, selon le média mainichi.jp, mettra l’accent sur des sujets sensibles comme la promotion de l’Etat de droit, la liberté de navigation et le libre-échange à travers la région de l’Asie à l’Afrique.