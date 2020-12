« Diego Maradona est mort pauvre », de nouvelles révélations qui choquent

Malheureusement, les batailles et querelles autour de la succession de Diego Maradona pourraient ne rien apporter aux ayant-droits. La légende du foot argentin, décédée mercredi d’une crise cardiaque à l’âge de 60 ans, qui est tombée dans la luxure, la drogue, la fraude fiscale, n’en est jamais ressortie. D’après les premiers témoignages, « El Pibe de Oro » n’avait pas plus de 85000 euros sur son compte en banque au moment de sa disparition.

Selon une enquête du Corriere della Sera, Maradona n’aurait donc plus grand chose à offrir en héritage. Du moins en argent sonnant et trébuchant. C’est par exemple ce qu’a indiqué Luis Ventura, journaliste argentin proche de la star, lors de l’émission Fantino a la tarde : « Il n’avait presque plus rien sur son compte bancaire, il est mort pauvre« . D’après lui, l’énorme richesse de Maradona aurait été « gaspillée à cause de ses mains percées et en grande partie volée par des personnes avides. Tout ce qu’ils avaient à faire était de demander, et il leur donnait. »

Pour Angelo Pisani, un avocat ayant aidé Maradona lorsqu’il fut accusé d’évasion fiscale en Italie, les choses sont simples : « Il a vécu au-dessus de ses moyens et a été très généreux. Si vous voulez savoir où est allé son argent, demandez-le aux gens qui l’ont entouré. Il n’a jamais eu plus de cent euros en poche. » Mais si l’ancien joueur du Napoli n’avait que peu de liquidités à la banque, sa fortune résiderait en fait ailleurs.

Diego Maradona doit toujours une fortune au fisc italien

Le génie sud-américain a dépensé sans compter mais aussi amassé des sommes colossales durant toute sa carrière. Il a été inquiété par le fisc italien pour fraude fiscale mais a aussi reçu les cadeaux les plus majestueux et les plus couteux qui soient. Des cadeaux que la justice devra désormais « examiner un par un », selon le site Infobae pour calculer son héritage. Autant dire que les avocats, à commencer par le sien, Matías Morla, vont sans doute s’arracher les cheveux dans les prochains mois.

L’Argentin est l’un des meilleurs joueurs de sa génération, l’un de l’histoire au sens plus large, mais à la différence de Pelé, son rival, il n’a pas profité de sa notoriété internationale acquise sur les terrains, pour capitaliser après, le restant de sa carrière. Diego Maradona a essuyé plusieurs échecs, après sa retraite sportive, la plupart dans le costume d’entraîneur. D’un salaire à huit chiffres à la tête de la sélection d’Argentine, il y a dix ans, il a fini par moins du million au Gimnasia, en Argentine.