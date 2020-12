Diego Costa et Gabriel Jésus: leurs photos au lit avec une même femme retrouvées dans une Bible

Des photos intimes de Diego Costa et Gabriel Jésus avec une même femme ont été retrouvées dans une Bible dans un magasin de charité.



The Sun rapporte que la Bible était dans l’un des deux sacs remis par une femme à un magasin de charité à Marylebone, au centre de Londres, depuis mai 2020.

«Les images étaient immédiatement reconnaissables comme Jésus et Costa – et les deux étaient avec la même femme. Ils riaient tous les deux et semblaient incroyablement détendus en sa compagnie tout en se prélassant sur des oreillers sans leur chemise. Les photos semblent avoir été prises à des moments différents. Le magasin de charité reçoit normalement des puzzles et des vêtements d’occasion, donc c’était certainement un changement par rapport à cela. », explique une source au média.



C’est une femme d’apparence espagnole ou latine qui aurait déposé les sacs. « Elle a dit qu’un ami avait quitté le Royaume-Uni et voulait se débarrasser de quelques trucs. La femme qui a ramené les sacs n’est jamais revenue donc personne ne savait quoi faire avec les photos. », précise la même source.



Reste à savoir quand et à quelle occasion les clichés ont été prises.