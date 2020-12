Développement touristique en Afrique: ces pays qui misent sur les casinos

Pour une majorité de pays africains, le développement du tourisme est un excellent moyen de donner un coup de pouce à leurs économies. Si certains pays comme l’Égypte misent avant tout sur leurs attributs culturels pour attirer les visiteurs, d’autres comptent sur leurs richesses naturelles, tel le Kenya. Le tourisme de divertissement est également de plus en plus en vogue et plusieurs nations jouent la carte du casino, afin de séduire une clientèle riche en devises.

Afrique du Sud : une longue tradition de casino

Historiquement, la république Sud-Africaine est le pays du continent où la tradition du jeu de casino la plus ancienne, importée par les colons européens. On trouve aujourd’hui pas moins de 38 casinos en Afrique du Sud, dont certains très luxueux comme le complexe de Sun City, ou encore le Montecasino de Johannesburg. Le pays est l’un des rares en Afrique à disposer d’une législation complète concernant les jeux de casino : le National gambling act, édité en 1996, qui accrédite, selon des conditions strictes, des licences aux établissements de jeu. Pour les nombreux touristes qui visitent chaque année l’Afrique du Sud, un tour au casino est souvent un passage obligé après la visite du parc national Kruger ou des vignobles de la région du Cap.

Maroc : Marrakech, la capitale du poker

Si Rabat est la capitale administrative du Royaume chérifien et Casablanca son poumon économique, Marrakech est sans aucun doute la ville du divertissement et des casinos. Nulle part ailleurs au Maroc, ils ne sont aussi luxueux que dans la ville de la célèbre place Jemaa el-Fna. Le casino La Mamounia est certainement le plus flamboyant d’entres eux et est le rendez-vous de la jet-set. Quant au Casino El Saadi, il accueille tous les ans les World Series of Poker regroupant quelques uns des meilleurs joueurs du monde. Un événement qui fait de Marrakech la première destination poker d’Afrique. Les Marocains sont d’ailleurs désormais très nombreux à pratiquer le célèbre jeu de cartes en ligne depuis leur appareil mobile, une tendance qui croît sur tout le continent africain.

Côte d’Ivoire : l’attrait du jeu… pour les étrangers

La Côte d’Ivoire est un pays qui a depuis des décennies pu compter sur un tourisme dynamique. Le pays ne manque pas de stations balnéaires et de plages de sable qui ont fait sa renommée auprès des touristes internationaux. Mais outre ses atouts naturels et son patrimoine (la gigantesque Basilique Notre Dame de la Paix, construite par l’ex-Président Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro est la plus grande église d’Afrique), l’État Ivoirien compte sur les casinos d’Abidjan pour faire affluer les devises étrangères dans les caisses du pays. Au nombre de quatre dans la festive capitale Ivoirienne, les casinos sont toutefois réservés aux ressortissants étrangers par un décret présidentiel.