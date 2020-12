Développement des affaires: le Bénin, pays le plus rapide en création d’entreprises

Au Bénin, les réformes opérées par le gouvernement de la rupture dans le secteur de la création d’entreprises portent ses fruits. En témoigne l’avis de l’économiste Ian Richards.

Créer une entreprise au Bénin ne relève plus du parcours de combattant. Les réformes opérées dans le secteur ont simplifié toutes les démarches au point qu’un économiste a récemment affirmé que le Bénin est devenu le pays le plus rapide au monde pour démarrer une entreprise.

A Lire aussi: Bénin ; Patrice Talon et la Commune de Kétou: un pacte renouvelé ce mardi

Ces facilités dans la procédure de création d’entreprises a suscité la reconnaissance de l’agence de presse “Inter-Press” dans un article. Cet article a été repris par le Cnuced, Ian Richards, économiste. Il estime que le Bénin est devenu le pays le plus rapide au monde pour démarrer une entreprise.

Ces avancées notées sont les fruits de la plateforme monentreprise.bj. Ainsi, le Bénin est perçu comme le pays le plus rapide au monde en matière de création d’entreprise. Selon l’avis de Ian Richards, économiste et Chargé des affaires économiques au sein de la Division de l’investissement et des entreprises de la Conférence des Nations -Unies sur le commerce et le développement (Cnuced), le pays dispute cette position avec l’Estonie tout en devançant la Nouvelle-Zélande, la Géorgie et Hong Kong.

Selon cet économiste, la création d’une entreprise au Bénin se fait en dix minutes sur la plateforme monentreprise.bj. Ainsi, pour créer une entreprise, il suffit de se connecter sur ledit site et de fournir ses informations, photographier et télécharger ses documents d’identité et payer les frais subséquents.

Une fois ces procédures terminées, quelques heures plus tard, un e-mail vous est envoyé avec les documents de constitution de votre entreprise. Un temps moins long que celui de plusieurs régions développées, indique-t-il.