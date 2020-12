Des milliers de fans de Donald Trump à Washington, réclament «quatre ans de plus»

Cinq personnes ont été blessées aux Etats-Unis, dont quatre grièvement à l’arme blanche et une par balle, durant des manifestations samedi pour réclamer “quatre ans de plus” de présidence Trump et dénoncer encore, sans preuves, des “fraudes massives” à la présidentielle plus d’un mois après l’élection de Joe Biden.

Plus d’un mois après la présidentielle américaine, l’issue du scrutin est toujours largement contestée. C’est dans ce contexte que cinq personnes ont été blessées aux États-Unis, dont quatre grièvement à l’arme blanche et une par balle, durant des manifestations, samedi 12 décembre, pour réclamer « quatre ans de plus » de présidence Trump et dénoncer encore, sans preuves, des « fraudes massives » à la présidentielle plus d’un mois après l’élection de Joe Biden.

Des échauffourées ont éclaté en plusieurs lieux entre manifestants et contre-manifestants. Samedi soir, la police de l’État de Washington (Nord-Ouest) a annoncé dans un tweet une arrestation après une fusillade à la suite d’affrontements près du bâtiment du Capitole à Olympia.

23 personnes arrêtées samedi

Dans la capitale américaine, quatre personnes ont été poignardées et hospitalisées « avec de graves blessures », a déclaré à l’Agence France-Presse Doug Buchanan, responsable de la communication des pompiers et services d’urgence de Washington DC. Selon le quotidien The New York Times, 23 personnes ont été arrêtées durant la journée de samedi. Aucune autre indication n’était disponible sur les blessés.

Malgré un ultime revers cinglant la veille à la Cour suprême, les partisans du président sortant demeurent farouchement convaincus de sa victoire le 3 novembre. Des rassemblements similaires se sont tenus à Olympia, Atlanta, Saint Paul (Minnesota) et dans de plus petites villes notamment du Nebraska et de l’Alabama.