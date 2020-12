Dernière fête de Noël à la Maison Blanche: Donald Trump très en colère

Dans une mission désespérée pour renverser le résultat de l’élection, Donald Trump célèbre, très en colère, sa dernière fête de Noël à la Maison Blanche.

Le président américain, Donald Trump, et la première dame, Melania Trump, célèbrent leur dernière fête de Noël à la Maison Blanche. Dans un contexte de recrudescence des cas de COVID-19 aux États-Unis, le président américain a foulé pour une dernière fois la pelouse de la Maison Blanche, avant d’embarquer dans son hélicoptère, Marine One, puis de partir à bord d’Air Force One vers son club de Mar-a-Lago.

C’est dans ces jardins de la résidence présidentielle qu’il a livré quelques unes de ses performances les plus marquantes, face aux journalistes. Pendant quatre ans, Donald Trump a adoré ces moments où, dans le bruit des rotors de son hélicoptère, il affrontait la presse dans un mélange d’improvisation, de fanfaronnades, d’insultes; mais aussi, souvent, d’informations bien réelles livrées au détour d’une réprimande ou d’une boutade. Mais, ce mercredi, il a évité les journalistes.

Son dernier échange avec les journalistes remonte au 26 novembre, jour de Thanksgiving. D’une humeur alors massacrante, il avait concédé qu’il quitterait la Maison Blanche le 20 janvier, même s’il n’acceptait pas la victoire de Joe Biden. « Bien sûr que je le ferai, et vous le savez », avait-il lâché. Retranché à l’intérieur de la Maison Blanche, Donald Trump a aussi mis fin à son habitude de faire venir régulièrement les reporters assister à des réunions de cabinet ou des rendez-vous avec des visiteurs. La plupart du temps, son agenda quotidien n’affiche aucun engagement officiel.

Le milliardaire républicain concentre sa communication sur Twitter, où il parle directement à ses 88 millions d’abonnés, parmi lesquels de très nombreux supporteurs inconditionnels. C’est dans une vidéo publiée sur ce réseau qu’il a annoncé, mardi soir, rejeter le plan de relance de quelque 900 milliards de dollars adopté la veille par le Congrès après des mois de blocage, en réclamant une augmentation du montant des chèques envoyés aux familles.