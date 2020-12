Décorations de Noël à la Maison-Blanche: Melania Trump provoque l’ire des internautes

La Première dame des Etats-Unis a dévoilé, lundi 30 novembre, sur Twitter sa dernière décoration de Noël. Mais l’enthousiasme de la First Lady a été vivement critiquée à cause de ses récents propos sur Noël.

C’est la quatrième et dernière Noël en tant que First Lady à la Maison-Blanche que Melania Trump a dévoilé. La Première dame des États-Unis a partagé sur les réseaux sociaux lundi 30 novembre des photos de la Maison Blanche décorée pour les fêtes de fin d’année. Le thème de cette année : America the Beautiful. Ensemble, nous célébrons cette terre que nous appelons fièrement maison», est-il écrit en légende de la vidéo.

During this special time of the year, I am delighted to share “America the Beautiful” and pay tribute to the majesty of our great Nation. Together, we celebrate this land we are all proud to call home. #WHChristmas pic.twitter.com/fdZmB3rdXL — Melania Trump (@FLOTUS) November 30, 2020

Sur les images, on la voit se baladant à travers plusieurs lieux de la résidence présidentielle, au milieu d’immenses sapins illuminés et décorés de boules rouges et dorées. Parmi les décorations, on voit un petit hôpital, certainement un hommage au personnel soignant qui fait face à la pandémie de Covid-19 qui a fait plus de 267 000 morts aux États-Unis. Une boule brodée porte le nom de «Be Best», le programme lancé par Melania Trump en faveur du bien-être des enfants.

Plusieurs sapins de Noël, richement décorés, ornent les couloirs et pièces de la Maison Blanche. Pour le sapin officiel, les décorations ont été réalisées par des élèves : des dessins accompagnés du prénom, de l’âge et de la ville de son créateur. Sur les autres arbres, on retrouve des drapeaux américains, ainsi que des aigles, emblème du pays, des boules de Noël aux couleurs du drapeau ou encore des avions pour rendre hommage à l’Air Force One. Des messages comme « Be Best » (sois meilleur.e, NDLR) sont aussi présents dans les sapins.

This weekend, volunteers from all across America have come to decorate the @WhiteHouse for the holiday season. Thank you for your time, enthusiasm & devotion to make sure the spirit of peace & joy fill the historic rooms & halls of the People’s House! #WHChristmas pic.twitter.com/k1VAqCpCgk — Melania Trump (@FLOTUS) November 28, 2020

Le thème choisi cette années est, une fois de plus, patriotique : «America the Beautiful», est-il écrit sur le toit d’un train miniature blanc que l’on voit dans une vidéo publiée par l’épouse de Donald Trump sur Twitter. «Durant cette période spéciale, je suis ravie de partager “America the Beautiful” et de rendre hommage à la majesté de notre grande Nation. Ensemble, nous célébrons cette terre que nous appelons fièrement maison», est-il écrit en légende de la vidéo.

Mais sur Twitter les internautes n’ont pas tardé à critiquer « l’hypocrisie » de l’épouse du Président américain. Au centre de la polémique, des enregistrements de la Première dame, datant de 2018. En effet, au cours d’une discussion avec une amie, Melania Trump déclarait : « Qui en a quelque chose à faire de ces trucs de Noël et des décorations ? ». Durant cet échange, Melania Trump se plaignait de « se tuer à la tâche pour préparer ces trucs de Noël ».

À l’époque, des journalistes lui avaient rappelé pendant les préparatifs de Noël les images de la séparation des migrants mexicains et de leurs enfants qui avaient bouleversé l’Amérique. « Ils me disent “et pour les enfant qui ont été séparés ?” Mais foutez-moi la paix », s’énervait Melania Trump. Un enregistrement largement partagé sur Twitter et qui contrebalance avec l’espirt de Noël diffusé par le compte twitter de la Première dame.