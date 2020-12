Décès d’Olabiyi Babalola Joseph Yaï, ancien ambassadeur du Bénin près de l’Unesco

Après le Professeur Abiola Félix Iroko, le Bénin perd un autre grand nom du monde scientifique. Professeur Babalola Joseph Yaï comme c’est de lui qu’il s’agit est décédé ce samedi à l’âge de 80 ans. Ancien ambassadeur du Bénin près de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), il était connu pour son attachement à la culture africaine.

A lire aussi : Bénin: programme d’inhumation du Professeur Abiola Félix Iroko

Spécialiste des littératures et langues africaines, de l’alphabétisation, de la poésie orale et des cultures de la diaspora africaine, Babalola Joseph Yaï a été Professeur au Bénin, Nigeria, Brésil, Japon et au Royaume-Uni. Il faisait également partie des têtes pensantes qui ont participé à l’élaboration des programmes de l’Unesco dans le domaine des langues et de la culture africaines.