Décès de Valéry Giscard d’Estaing: Emmanuel Macron décrète un jour de deuil national

Emmanuel Macron s’est adressé aux Français ce jeudi soir au lendemain de la mort de Valéry Giscard d’Estaing. Il a décrété un jour de deuil national mercredi 9 décembre en la mémoire de l’ancien président.

Le président de la République Emmanuel Macron a pris la parole ce jeudi soir pour rendre hommage à Valéry Giscard d’Estaing, président de 1974 à 1981, disparu ce mercredi 2 décembre. Un discours court, dont on retiendra qu’un jour de deuil national a été décrété pour cette “figure centrale de l’histoire de notre République”. Il aura lieu ce mercredi 9 décembre.

Dans une adresse aux Français, le chef de l’État a précisé que l’ancien président et sa famille ne souhaitaient pas, “par pudeur”, un hommage national, contrairement à celui qui avait été organisé pour Jacques Chirac en 2019. D’où la décision de décréter ce jour de deuil national en son honneur. “Le 2 février prochain, jour de sa naissance, un hommage solennel sera organisé au Parlement européen de Strasbourg”, a ajouté Emmanuel Macron.

On a appris par ailleurs que les obsèques de l’ancien président décédé à l’âge de 94 ans, auront lieu ce samedi à Authon, dans le Loir-et-Cher, où il devrait être enterré auprès de sa plus jeune fille Jacinte, décédée en 2018 d’une longue maladie. Conformément aux vœux du défunt président, ses obsèques se dérouleront “dans la plus stricte intimité familiale”, selon sa famille. “VGE”, qui présida la France le temps d’un seul mandat, de 1974 à 1981, est décédé “des suites” du Covid-19, entouré des siens dans sa propriété d’Authon.