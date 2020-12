Décès de Pape Bouba Diop: les images de la levée du corps de la légende sénégalaise

La levée du corps de l’ancien international sénégalais, Pape Bouba Diop, a eu lieu ce jeudi à Lens. Le lion de la Téranga est décédé dimanche dernier des suites d’une longue maladie, à l’âge de 42 ans.

Héro de la victoire du Sénégal face à la France (1-0) à la Coupe du monde 2002, Pape Bouba Diop est décédé dimanche 29 octobre 2020 à Lyon en France, des suites d’une longue maladie. Retraité depuis 2013 et une dernière aventure à Birmingham, l’ancien milieu de terrain du RC Lens vivait à Arras en France, pays dans lequel il a rendu son dernier souffle.

A lire aussi: Décès de Pape Bouba Diop: Adebayor pleure la légende sénégalaise

Ce jeudi, la dépouille du Sénégalais a été officiellement présentée à sa famille et ses proches à Lens en France, ville dans laquelle il séjournait depuis de nombreuses années et où il a laissé une trace indélébile de son passage. Un événement qui s’est tenu en sobriété et en petit comité avec la présence de quelques autorités de la ville. La prière mortuaire a également été faite à la mosquée de Lens. Selon la presse locale, la dépouille du natif de Rufisque où l’inhumation est prévue, devrait arriver à Dakar, ce vendredi.