De nombreux diplômés nigérians ne savent ni lire ni écrire, selon le ministre de l’éducation

Malam Adamu Adamu, ministre nigérian de l’Éducation, s’est dit préoccupé par la baisse du niveau d’éducation dans le pays.

Adamu, qui s’est rendu cette semaine dans un collège à Yola, dans l’État d’Adamawa, a déclaré qu’un certain nombre de diplômés ne peuvent ni lire ni écrire de manière tolérable. Selon le directeur de l’enseignement supérieur au ministère fédéral de l’Éducation, Hajia Rakiya Gambo Iliyasu, la situation est préoccupante, et les étudiants et les enseignants devraient s’asseoir et trouver les voies et moyens pour inverser la chose. «Certains diplômés des établissements d’enseignement supérieur à travers le pays ne peuvent ni lire ni écrire leur noms», a-t-il déclaré.

Le ministre Malam Adamu Adamu a en outre déclaré que les étudiants et même les diplômés s’étaient révélés incapables d’écrire une phrase complète sans qu’il soit nécessaire d’apporter plusieurs corrections. Il a exhorté tous les acteurs du secteur de l’éducation à s’asseoir pour s’assurer que la baisse du niveau des étudiants soit comblée dans les plus brefs délais.